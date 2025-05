Torino Inter il retroscena della discussione tra Dumfries e Calhanoglu | ecco cos’è successo tra i due

Dopo la vittoria dell'Inter per 2-0 contro il Torino, un retroscena ha catturato l'attenzione: un acceso scambio di opinioni tra Dumfries e Calhanoglu. Scopriamo cosa è realmente accaduto tra i due giocatori al fischio finale, in un match che ha confermato la solidità della squadra nerazzurra, reduce dal trionfo in Champions League.

Torino Inter, al fischio finale Dumfries ha qualcosa da ridire a Calhanoglu: il retroscena. L’ Inter ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino domenica, mostrando una prova molto solida e convincente, soprattutto dopo il trionfo di martedì in Champions League contro il Barcellona. Tuttavia, nonostante il risultato positivo, le telecamere di DAZN hanno catturato un breve scambio di parole tra Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu al termine della gara. Questo scambio di opinioni, che avrebbe potuto sembrare più serio, si è rapidamente smorzato grazie all’intervento di Marcus Thuram. Il francese, con la sua personalità solare, è intervenuto per riportare un sorriso sul volto di Dumfries, prendendogli gentilmente la mano e salutando i tifosi presenti. DA DAZN – « Al fischio finale Dumfries ha qualcosa da ridire a Calhanoglu, che evidentemente, in un richiamo durante la partita, ha urlato troppo. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter, il retroscena della discussione tra Dumfries e Calhanoglu: ecco cos’è successo tra i due

