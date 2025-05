Tonitto nuovi progetti Private label in Germania Olanda Italia e Grecia

Tonitto 1939 continua la sua espansione nel mercato del Private Label, che ora costituisce il 70% del suo fatturato. Dopo un 2024 da record, l'azienda, leader in Italia nel segmento dei sorbetti e gelati speciali, sta lanciando nuovi progetti in Germania, Olanda, Italia e Grecia, segnando un ulteriore passo nella sua crescita internazionale.

Prosegue il percorso di crescita di Tonitto 1939 nel mercato del Private Label, che oggi rappresenta il 70% del fatturato complessivo dell'azienda. Dopo un 2024 da record, l'azienda leader in Italia nel segmento del sorbetto, del gelato senza zuccheri aggiunti e dei gelati speciali ha avviato negli ultimi mesi nuovi progetti a marca privata in quattro importanti Paesi europei, Olanda, Italia, Grecia e Germania, rafforzando così ulteriormente la sua presenza nei principali mercati dell'Europa. Anche l'Europa dell'Est si conferma area strategica di espansione: Paesi come Bulgaria, Romania e Serbia stanno mostrando una spiccata dinamicità e un crescente interesse per le proposte tailor-made di Tonitto 1939. Un trend positivo che conferma la costante crescita del comparto Private Label, già in forte sviluppo lo scorso anno, e che rappresenta un asset fondamentale per il futuro dell'azienda.

