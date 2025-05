Tommaso Zorzi la confessione sulla cocaina | È stata la mia debolezza

Tommaso Zorzi si racconta apertamente nel suo nuovo romanzo "Divina!", uscito il 6 maggio. Tra le pagine, l'influencer e conduttore affronta le sue fragilità, rivelando una confessione intima: la cocaina è stata una debolezza che ha segnato il suo percorso. Scopriamo insieme le sue parole e la sua lotta personale su Perizona.it.

Lo scorso 6 maggio è uscito in libreria "Divina!", il nuovo romanzo di Tommaso Zorzi edito da Mondadori, ispirato alla

