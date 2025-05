Tommaso Zorzi | Io come la Marchesa Casati la droga fu una debolezza In amore i paparazzi sono un problema”

Tommaso Zorzi, nel suo ultimo libro "Divina!", esplora le affinità tra la sua vita e quella della Marchesa Luisa Casati Stampa. Entrambi condividono una certa audacia e fragilità, con Zorzi che riflette sulla sua esperienza tra mondanità e sfide personali, svelando come il mondo dei reality e i paparazzi influenzino il loro cammino.

Sono diversi gli aspetti che legano la vita di Tommaso Zorzi a quella della Marchesa Luisa Casati Stampa, protagonista del suo ultimo libro Divina!: "Abbiamo entrambi un approccio un po' scapestrato". A Fanpage.it ha parlato di popolarità e di come il mondo dei reality, di cui per anni ha fatto parte, oggi sia cambiato. Del passato non rinnega nulla, nemmeno il periodo in cui ha fatto uso di una sostanza "bianca e spudorata". E sull'amore: "Non sono io a chiamare i paparazzi". 🔗Leggi su Fanpage.it

