tomaso tatti ricorda il gol salvezza della spal e analizza i playout con milan futuro

Tomaso Tatti rivive l'emozione del gol salvezza della Spal, segnato al Porta Elisa l'11 maggio 2003, un momento che ha cambiato il corso della stagione. Oggi, l'ex attaccante analizza anche i playout e il futuro del Milan, riflettendo sulle sfide e le speranze nel calcio attuale.

Tomaso Tatti (foto) se lo ricorda come fosse oggi quel gol realizzato al Porta Elisa l’11 maggio 2003, all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato. Una rete di importanza capitale, che regalò alla Spal la salvezza diretta quando i playout di C1 sembravano ormai inevitabili. Ora l’ex attaccante è un direttore sportivo, quest’anno rimasto ai box dopo la retrocessione nei dilettanti rimediata la scorsa stagione con l’Olbia. "Sono passati 22 anni, ma quel gol alla Lucchese lo porto sempre nel cuore – assicura –. Stavamo perdendo 1-0 con rete di Carruezzo, quando mister Sonzogni mi chiamò e mi disse di prepararmi perché c’era bisogno di me. Non era un bel momento, rientravo da un infortunio. Ma tutto cambiò improvvisamente: segnai al 93’ e dopo pochi secondi l’arbitro fischiò la fine. A Ferrara poi festeggiammo coi tifosi". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it