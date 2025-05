Tom Hardy rivela | Per colpa dei film d' azione e degli infortuni il mio corpo cade a pezzi E non migliorerà

Tom Hardy, star di Havoc e prossimamente in MobLand, rivela le dure conseguenze degli stunt e degli infortuni subiti nel mondo del cinema d'azione. In un'intervista, l'attore confessa: «Il mio corpo cade a pezzi e non migliorerà. Ho subito due interventi al ginocchio e convivo con ernia del disco, sciatica e fascite plantare».

L'attore, che abbiamo visto di recente nell'action Havoc e che presto vedremo nella serie poliziesca MobLand, in un'intervista ha raccontato: «Ho subito due interventi al ginocchio, ho l'ernia del disco, la sciatica e pure la fascite plantare» 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tom Hardy rivela: «Per colpa dei film d'azione e degli infortuni il mio corpo cade a pezzi. E non migliorerà»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tom Hardy: "Il mio corpo cade a pezzi per colpa degli infortuni e non migliorerà"

Si legge su movieplayer.it: L'attore, che abbiamo visto di recente nell'action Havoc e che presto vedremo nella serie Paramount+ MobLand, parla dello stato del suo fisico ...

Tom Hardy rivela: "Il mio corpo cade a pezzi dopo i film action e gli infortuni"

Secondo cinema.everyeye.it: L'attore, 47 anni, ha raccontato nel corso di una nuova intervista le difficoltà personali e gli infortuni subiti sul set.

Tom Hardy, dopo anni di ferite sul set: “Il mio corpo sta cadendo a pezzi”

Scrive lascimmiapensa.com: Nel corso degli anni abbiamo visto Tom Hardy in parecchi ruoli con tantissima azione, da quello che lo ha visto nei panni di Mad Max a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

HITMAN 3 Rivela una nuova location

La nuova location?Chongqing? di IO Interactive mostra la tecnologia Glacier Chongqing? una nuova location di HITMAN 3, che porta l?Agente 47 nelle strade piovose e illuminate dai neon di una hub di trasporti cinese piena di negozi e stand gastronomici, tutti stipati in stretti vicoli? con molti segreti fuori dai sentieri battuti.