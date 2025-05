Tom Cruise il divorzio da Nicole Kidman e Katie Holmes la figlia Suri che non vede da 11 anni per colpa di Scientology Chi è l' attore di Hollywood

Tom Cruise, l'iconico attore di Hollywood, è al centro di gossip e polemiche per il suo passato matrimoniale con Nicole Kidman e Katie Holmes. La sua vita privata ha subito ferite profonde, soprattutto per la lontananza dalla figlia Suri, accantonata dalle regole di Scientology. Ora, torna al Festival di Cannes 2025 per presentare l'ultimo capitolo della saga che lo ha reso leggenda.

Tom Cruise è pronto per tornare sul red carpet del Festival di Cannes 2025 dove presenta l'ultimo capitolo della sega che lo ha definitivamente consacrato nel mondo del cinema:

