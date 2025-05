Tom Cruise ha sfidato i limiti del possibile realizzando uno stunt considerato "infattibile" in "Mission: Impossible – The Final Reckoning". Nonostante il parere di esperti stunt-man, la star del franchise ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione e il suo coraggio, portando a termine un'acrobazia che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Tom Cruise ha svolto uno stunt definito “infattibile” per The Final Reckoning È stato rivelato che gli stunt-man professionisti pensavano che una delle acrobazie di Tom Cruise in Mission: Impossible – The Final Reckoning non fosse fattibile, ma la star del franchise è comunque riuscita a portarla a termine. L’ottavo, e pare ultimo, capitolo del franchise di Mission: Impossible riporta Tom Cruise al suo ruolo di lunga data dell’agente della IMF Ethan Hunt. Riprendendo la storia dopo il finale di Mission: Impossible – Dead Reckoning, il sequel esplora la missione di Ethan per fermare l’Entità una volta per tutte. Ciò includerà un’avventura in giro per il mondo piena di acrobazie incredibili e reali per le quali il franchise e Tom Cruise si sono costruiti una reputazione. Christopher McQuarrie, regista e sceneggiatore del franchise, ha parlato della realizzazione di Mission: Impossible – The Final Reckoning e di alcune delle sfide che hanno incontrato. 🔗Leggi su Cinefilos.it