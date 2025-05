Tom Cruise è al Festival di Cannes 2025 con il solito look da ragazzino Ma come fa a non invecchiare mai? Tutte le teorie che circolano sul web

Tom Cruise, 62 anni, riappare al Festival di Cannes 2025 con il suo inconfondibile look da eterno ragazzo, suscitando ogni anno incredulità e domande. Presentando il suo ultimo film, "Mission Impossible: The Final Reckoning", torna a far parlare di sé anche per le molte teorie sul suo segreto di giovinezza che affollano il web.

Tom Cruise, 62 anni, è sbarcato a Cannes per presentare il uso ultimo film Mission Impossible, The final Reckoning, e come da copione non sembra che su di lui il tempo abbia alcun effetto. Le «conspiracy theory» sui segreti beauty dell'attore da anni nutrono la curiosità dei frequentatori del web, ma lo stesso non ha mai confermato le pratiche alle quali si affida per mantenere il sua aspetto spaventosamente uguale a quando aveva 23 anni, ai tempi di Top Gun. Vi facciamo un recap 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tom Cruise è al Festival di Cannes 2025 con il solito look da ragazzino. Ma come fa a non invecchiare mai? Tutte le teorie che circolano sul web

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tom Cruise a Cannes 2025: il look bordeaux con polo knit e occhiali aviator per la sua ultima Mission Impossible

Riporta vogue.it: Mercoledì 14 maggio la croisette ha accolto Tom Cruise: il divo americano a Cannes 2025 per presentare Mission: Impossible - The final reckoning ...

Tom Cruise: «Amo Cannes. Perché rischio la vita sul set? Nessuno chiede a Gene Kelly perché balla»

Scrive corriere.it: E Tom Cruise plana su Cannes con il resto del cast (Angela Bassett, Hayley Atwell) dopo aver salutato il pubblico londinese dal tetto del gigantesco Bfi Imax, 62 anni compiuti lo scorso luglio, ...

Cannes, la “Mission” di Tom Cruise: “Non accetto no, sono imperfetto ma sfido ancora la vita”

Scrive msn.com: Grande attesa per l’arrivo del divo, che a sorpresa si è presentato alla masterclass del regista Chistopher McQuarrie ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cannes 2024 - il ritorno di Demi Moore con il body-horror 'The Substance'

Spettacoli - "Non è stato semplice, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo".