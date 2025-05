Togliere la guerra dalla mente dei bambini palestinesi | serve un centro per curare i traumi psichici Parliamone

Nella Palestina devastata dalla guerra, i bambini portano il peso invisibile dei traumi: il 40% di loro manifesta sintomi di PTSD. Notti insonni, paure irrazionali e silenzi inquietanti segnano la loro infanzia. È urgente creare un centro che affronti queste ferite psichiche, restituendo speranza e un futuro a chi merita solo di essere felice. Parliamone.

In Palestina, quasi un bambino su due (40%) soffre di disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Non dorme. Scatta a ogni rumore. Disegna morte. Alcuni smettono di parlare. Guardano nel vuoto. La guerra lascia ferite che non si vedono. E che non si rimarginano da sole. Colpisce qualche volta il corpo. Sempre la mente. E più sei piccolo più queste ferite hanno effetti di lunga durata: disturbi del sonno, dell’umore, del comportamento, regressioni improvvise, silenzi assoluti. Si parla di “sindrome palestinese” e di CTSD – Continuous Traumatic Stress Disorder: una condizione in cui l’esperienza traumatica non si interrompe mai. Non c’è tregua. Il pericolo è quotidiano. E il corpo resta intrappolato in una reazione di allarme continua. Il problema è noto, ma ignorato. In Palestina ci sono 250 psicologi per oltre 5,5 milioni di abitanti: uno ogni 22. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it