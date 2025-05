A Parma, il Napoli si prepara a scendere in campo senza Lobotka, affidando le redini del centrocampo a Billy Gilmour. L’exploit dello scozzese è frutto di un'estate di corteggiamento da parte di Conte, che lo ha fortemente voluto per rinvigorire la squadra. La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, racconta il percorso che ha portato a questa scelta.

Tocca a Gilmour l'uomo voluto da Conte (Gazzetta) A Parma il Napoli giocherà senza Lobotka e toccherà allo scozzese Gilmour che Conte quest'estate ha voluto a Napoli. Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D'Angelo: Un'estate intera di corteggiamento, perché era lui il prescelto di Conte. Come se avesse visto in anticipo nella macchina del tempo, intuendo che nel momento decisivo della stagione avrebbe potuto fare a meno dell'insostituibile Lobotka. Billy Gilmour è stato un acquisto di Antonio Conte, nel senso che è stato uno dei primi nomi fatti dall'allenatore azzurro in sede di mercato. Gilmour è cresciuto tantissimo in questi mesi, anche prendendo spunto dal maestro che aveva davanti. Ogni giorno, allenamento dopo allenamento. E partita dopo partita. Billy ha caratteristiche molto diverse da Lobo, va meno nello stretto più alla ricerca della profondità.