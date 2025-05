Tir che porta gasolio si schianta sul furgone Anas | due feriti lievi traffico in tilt

Oggi, 14 maggio, un incidente ha coinvolto un tir cisterna carico di gasolio e un furgone dell'Anas, causando due feriti lievi e mettendo in tilt il traffico. L'incidente si è verificato intorno alle 17 al chilometro 13 del raccordo autostradale, quando il camion ha perso il controllo colpendo il mezzo di emergenza impegnato in un intervento.

Verso le 17 di oggi 14 maggio un tir ha provocato un grave incidente avvenuto al chilometro 13 del raccordo autostradale. Il guidatore del mezzo pesante, un camion cisterna contenente gasolio, ha perso il controllo ed ha centrato un mezzo di emergenza dell'Anas che in quel momento stava dando.

