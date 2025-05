Tin Soldier recensione | un super cast in un thriller d' azione che sembra un trip pasticciato

"Tin Soldier" presenta un cast stellare con Robert De Niro, Jamie Foxx e Scott Eastwood in un thriller d'azione che, pur promettendo bene, si perde in una narrazione confusa e in flashback disarmonici. Traumi post-bellici e sette militari si intrecciano, ma la mancanza di coerenza frena l'impatto emotivo del film, disponibile su Prime Video.

Robert De Niro, Jamie Foxx e Scott Eastwood in un action-thriller su traumi post-bellici e sette militari. Cast sprecato da una narrazione confusa e appesantita da flashback disarmonici. Su Prime Video Prendete un cast a dir poco stellare e aggiungete uno spunto iniziale non malvagio tra ex militari tormentati e veterani andati fuori di testa, un incipit che lascia presagire un film stuzzicante. E allora come è possibile che Tin Soldier, thriller d'azione appena approdato su Amazon Prime Video, sia un mezzo disastro? Evidentemente i buoni ingredienti non bastano se poi in cucina si sbagliano le dosi e la cottura. Quando parliamo di super cast, solo per citare i nomi principali, ci riferiamo a una leggenda come Robert De Niro, a un premio Oscar come Jamie Foxx e a un big . 🔗Leggi su Movieplayer.it