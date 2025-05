TikTok introduce AI Alive per trasformare foto in video con un click

TikTok lancia AI Alive, una rivoluzionaria funzionalità che trasforma le foto in video animati con un semplice clic. Grazie all'Intelligenza Artificiale, questo strumento consente di dare vita a immagini statiche, creando brevi clip pronte per essere condivise in un batter d'occhio. Scopri come questa innovazione può rivoluzionare la tua esperienza di condivisione!

La nuova funzionalità, basata su Intelligenza Artificiale, permette di dare vita ad una foto trasformandola in un breve video animato di pochi secondi. Il tutto rapidamente e pronto per essere condiviso. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - TikTok introduce AI Alive per trasformare foto in video con un click

