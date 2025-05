TikTok adesso dà vita alle foto | l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social

TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati. Con questa novità, l'app cinese intensifica l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei social network, permettendo agli utenti di creare contenuti dinamici e coinvolgenti per le loro Storie. Una nuova era per la creatività online.

