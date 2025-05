Tifosi in marcia per la sera dell’Orgoglio Sangiovannese

Ieri sera, Arezzo ha vibrato di passione e solidarietà con la "Sera dell'Orgoglio Sangiovannese". Circa 200 tifosi, guidati dalla gradinata Marco Sestini, hanno marciato insieme per sostenere la squadra dopo la retrocessione nel campionato di Eccellenza, dimostrando che l'orgoglio e l'amore per i colori azzurri non conoscono sconfitte.

Arezzo, 14 maggio 2025 – Circa 200 persone hanno preso parte ieri sera alla manifestazione organizzata dalla gradinata Marco Sestini, il cuore pulsante del tifo azzurro, a pochi giorni dalla retrocessione della Sangiovannese nel campionato di Eccellenza. Una iniziativa che ha voluto ribadire l'orgoglio di tifare per questa maglia, cui è seguita la richiesta di ripartire con obiettivi importanti per riportare il Marzocco in serie D, categoria decisamente più consona al blasone del club e all'importanza della tifoseria. Il corteo dei supporter è partito da piazza della Libertà e si è concluso in piazza Cavour, dove è stata letta anche una lettera inviata dal sindaco Valentina Vadi, che non è potuta essere presente, nella quale è stata ribadita la volontà di chiudere, quanto prima, l'accordo con una serie di imprenditori locali per assicurare un futuro nuovo e decisamente migliore alla più importante società sportiva della città. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tifosi in marcia per la sera dell’Orgoglio Sangiovannese

