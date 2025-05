Tienti forte! Jude Law e Andrew Garfield stanno per fare Wild Things nei panni di questi due maghi

Tieni duro! Jude Law e Andrew Garfield stanno per sorprendere il pubblico nei panni dei famosi maghi Siegfried Fischbacher e Roy Horn in "Wild Things". Questa attesa serie di otto episodi esplorerà la vita e il lavoro di due icone dell'illusionismo che hanno incantato Las Vegas e il mondo con il loro straordinario talento.

Prepariamoci perché Jude Law ed Andrew Garfield stanno per assumere il look dei leggendari maghi Siegfried Fischbacher e Roy Horn in una serie intitolata Wild Things. Per otto episodi si immergeranno nella vita e nel lavoro di due stelle dell'illusionismo che per anni hanno trasformato Las Vegas in un fantastico paese delle meraviglie con tigri bianche, glamour e spettacoli di magia, fino a quando, nel 2003, un drammatico incidente ha cambiato tutto. La nascita di due leggende. Quello che era iniziato come uno spettacolo su una nave da crociera è diventato per decenni uno show di successo sulla famosa Strip di Las Vegas, dove Siegfried e Roy hanno creato uno degli spettacoli teatrali di magia più famosi al mondo. La nuova serie, però, non mira solo a far luce sulla storia delle loro performance, ma soprattutto a mostrare la complessa relazione che si celava dietro il sipario. 🔗Leggi su Gqitalia.it