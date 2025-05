Ti uccido è una promessa | l’incubo di una donna madre di due figli Arrestato l’ex compagno violento

"Ti uccido" è una promessa inquietante che segna la vita di una madre di due figli. Dopo ripetuti episodi di violenza, l'ex compagno Diego C., 35 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dal Gip del Tribunale di Benevento. Le mani alzate non erano più una minaccia, ma una realtà che ha portato a gravi accuse.

Tempo di lettura: 2 minuti Le mani le aveva alzate più volte. L’ultima, però, è costata cara a Diego C., 35enne beneventano. Il Gip del Tribunale di Benevento ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, per una serie di accuse gravi: atti persecutori, lesioni aggravate, rapina, violazione di domicilio e maltrattamenti in famiglia. L’uomo è assistito dall’avvocato Fabio Ficedolo. Tutto ha inizio nel febbraio 2025, quando la compagna decide di chiudere una relazione sentimentale diventata tossica. Ma l’uomo non accetta la fine. Non accetta che lei possa rifarsi una vita. E inizia a tormentarla. Messaggi a tutte le ore del giorno e della notte, pedinamenti, minacce velate e altre fin troppo esplicite. Fino ad arrivare alla violenza fisica. “Ti ho vista scendere dalla macchina. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Ti uccido, è una promessa”: l’incubo di una donna, madre di due figli. Arrestato l’ex compagno violento

