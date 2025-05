“Ti trito stupida racchia” | bullismo e minacce feroci tra minorenni cinque indagate ad Avezzano

Ad Avezzano, un inquietante episodio di bullismo ha coinvolto cinque minorenni indagate per minacce e violenze. Due studentesse hanno denunciato mesi di insulti e percosse, costrette a subire umiliazioni e a restare in silenzio sotto minaccia. Le indagini da parte delle autorità sono attualmente in corso, ponendo un focus sulla grave problematica del bullismo tra adolescenti.

Due studentesse hanno denunciato mesi di minacce, insulti e percosse da parte di alcune coetanee in una scuola della Marsica. In più occasioni, sarebbero state costrette ad andare in bagno sotto minaccia di essere picchiate, con l’ordine di non raccontare nulla a nessuno. Indagini in corso da parte delle procure di Avezzano e L’Aquila. 🔗Leggi su Fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Massimo Ripepi : minacce di morte nei miei confronti e offese

Reviamo e pubblichiamo la lettera aperta del consigliere comunale Massimo Ripepi che annuncia di essersi volontariamente sottoposto ad interrogatorio e spiega la sua versione dei fatti sulla vicenda riguardante la bambina abusata dallo zio.