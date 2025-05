Thuram in bicicletta fa shopping in via Montenapoleone a Milano | il video diventa virale

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, sorprende il pubblico al di fuori del campo: il suo shopping in Via Montenapoleone, immortalato in un video virale, cattura l'attenzione. Con il cestino di una bici a noleggio Lime, il calciatore unisce lusso e stile urbano, mentre sistemava i suoi acquisti da Goyard nel cuore del Quadrilatero della Moda milanese.

Marcus Thuram sorprende ancora, ma questa volta fuori dal campo. L'attaccante dell' Inter è stato immortalato nel cuore del Quadrilatero della Moda milanese, mentre sistemava i suoi acquisti di lusso nel cestino di una bici a noleggio Lime. Shopping da Goyard, ma con stile urbano Il calciatore nerazzurro ha fatto tappa nella rinomata boutique Goyard di via Montenapoleone, una delle vie più.

