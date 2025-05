Theo Hernandez-Milan | tutto bloccato ma il francese ha già scelto

Theo Hernandez, terzino francese del Milan, si trova in una situazione di stallo riguardo al suo futuro. Tra possibili rinnovi e addii, le prossime settimane saranno decisive. Il 16 dicembre, l'agente Manuel García Quilón ha incontrato i dirigenti rossoneri, segnando un momento cruciale per capire il destino del talentuoso giocatore. Ecco le ultime novità.

Le ultime sul futuro del terzino francese: tra rinnovo e addio. Ecco cosa può succedere nelle prossime settimane: il punto della situazione Era il 16 dicembre quando l’agente di Theo Hernandez, Manuel García Quilón, varcava i cancelli di Casa Milan. Un passo importante che sembrava poter rianimare una trattativa per il rinnovo bloccata da tempo, ma nonostante la volontà di entrambi di trovare un accordo, la fumata bianca non è mai arrivata. Theo Hernandez-Milan, tutto bloccato: la scelta del francese (LaPresse) – Facile capirne il motivo, l’entourage del calciatore, infatti, non ha mai ricevuto una proposta concreta da parte del club rossonero. Ai proclami di voler raggiungere un’intesa per il prolungamento non hanno ancora fatto seguito i fatti: il Milan, infatti, non era per nulla soddisfatto della stagione del francese, che solo nelle ultime settimane ha cambiato passo. 🔗Leggi su Calciomercato.it