The Space Cinema Salerno | il 19 maggio in arrivo l’anteprima di Mission | impossible - the final reckoning con un gadget esclusivo

Il 19 maggio, il The Space Cinema Salerno ospiterà l'attesissima anteprima di "Mission: Impossible – The Final Reckoning", in arrivo ufficialmente il 22 maggio. Gli appassionati della saga potranno vivere in anteprima l'adrenalina del film, ricevendo anche un gadget esclusivo. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel mondo di Ethan Hunt!

In attesa dell’uscita ufficiale prevista per il 22 maggio, “Mission: Impossible – The Final Reckoning” arriva in anteprima al The Space Cinema Salerno lunedì 19 maggio. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati della saga, che potranno vivere in anticipo l’adrenalina della nuova. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - The Space Cinema Salerno: il 19 maggio in arrivo l’anteprima di “Mission: impossible - the final reckoning” con un gadget esclusivo

