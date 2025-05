The Life and Deaths of Wilson Shedd | Amanda Seyfried e Scoot McNairy star del thriller di Tim Blake Nelson

In "The Life and Deaths of Wilson Shedd", Amanda Seyfried e Scoot McNairy incarnano un thriller avvincente sotto la direzione di Tim Blake Nelson. Con Seyfried pronta a tornare sul grande schermo e collaborare con McNairy in un progetto musicale, le aspettative sono alte per questa nuova pellicola che promette intensità e profondità.

La star di Mamma mia! tornerà presto sul grande schermo in un nuovo progetto con il collega insieme al quale lavorerà ad un musical. Amanda Seyfried reciterà insieme a Scoot McNairy nel film The Life and Deaths of Wilson Shedd, scritto e diretto da Tim Blake Nelson, che torna dietro la macchina da presa a distanza di dieci anni. Per Seyfried si tratta di un ritorno al lavoro con Nelson, insieme al quale si esibirà presto in un musical storico intitolato Ann Lee, nel quale l'attrice interpreta la fondatrice di una setta religiosa. Il nuovo film con protagonista Amanda Seyfried Intervistato da Deadline, Tim Blake Nelson ha espresso tutto il suo entusiasmo per questo nuovo progetto:"Mi sento profondamente fortunato a poter raccontare questa storia .

The Life and Deaths of Wilson Shedd: Amanda Seyfried e Scoot McNairy star del thriller di Tim Blake Nelson

