The Gilded Age 3 | il teaser trailer svela la data di uscita su Sky

Il tanto atteso ritorno di "The Gilded Age" è ufficiale! Sky ha rivelato la data di uscita della terza stagione attraverso un teaser trailer avvincente. Creata da Julian Fellowes, la serie continuerà a esplorare le dinamiche sociali dell'epoca in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Scoprite quando torneranno le intriganti vicende dei protagonisti!

Sky ha condiviso il teaser trailer della stagione 3 della serie The Gilded Age, creata da Julian Fellowes, annunciandone la data di uscita. La serie The Gilded Age tornerà con gli episodi della stagione 3 in esclusiva su Sky, e in streaming solo su NOW, e il teaser trailer svela ora la data di uscita sugli schermi italiani. L'appuntamento dei fan dello show in costume creato da Julian Fellowes, che ha già portato al successo Downton Abbey, è stato fissato al 23 giugno. Cosa racconterà la terza stagione Nelle otto puntate inedite della serie The Gilded Age, la vecchia guardia è uscita indebolita dalla Guerra dell'Opera, e ormai affermati nei salotti più esclusivi, i Russell sono pronti a prendere il loro posto alla . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Gilded Age 3: il teaser trailer svela la data di uscita su Sky

