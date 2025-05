The Four Seasons | la comedy Netflix con Steve Carell avrà una seconda stagione

"The Four Seasons", la comedy Netflix con Steve Carell, conferma una seconda stagione. Ideata da Tina Fey, la serie ha ricevuto un rinnovo anticipato a sole due settimane dal debutto. Con il suo mix di umorismo e profonde riflessioni sui rapporti umani, continua a conquistare il pubblico. Prepariamoci a un nuovo capitolo divertente e toccante!

The Four Seasons avrà una seconda stagione. Buone notizie per la serie comedy ideata e interpretata da Tina Fey che ottiene un rinnovo anticipato per un nuovo capitolo della storia. A sole due settimane dal debutto su Netflix di questa storia che fa ridere ma soprattutto riflettere sui rapporti. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - The Four Seasons: la comedy Netflix con Steve Carell avrà una seconda stagione

