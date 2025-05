The Family Anticipazioni 15 maggio 2025 | Aslan aggredisce Ilkay poi ferisce Devin!

Nella puntata di "The Family" in onda il 15 maggio 2025, le tensioni familial si intensificano. Aslan aggredisce Ilkay in un momento di furia, mentre le sue parole infelici toccano profondamente Devin, creando nuove dinamiche e conflitti. Scopri come si evolveranno queste situazioni nel prossimo episodio su Canale 5.

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 15 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Aslan assale Ilkay. Poco dopo, sempre furibondo, ha un'uscita infelice che ferisce i sentimenti di Devin. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Family Anticipazioni 15 maggio 2025: Aslan aggredisce Ilkay, poi ferisce Devin!

Se ne parla anche su altri siti

Anticipazioni The Family 2, 14 maggio 2025/ Devin porta via i figli di Leyla, Nedret si reca da Ilyas

Secondo ilsussidiario.net: Dopo Tradimento ed Endless Love il pubblico di Canale5 si è appassionato ad un’altra dizi turca giunta già alla seconda stagione. Puntata dopo puntata le vicende di Devin, Aslan, Kaya e Zeynep hanno c ...

The Familly: anticipazioni mercoledì 14 maggio! L'incontro tra Nedret e Ilyas

Da serial.everyeye.it: Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di The Family 2 di mercoledì 14 maggio, in onda come di consueto, su Canale 5 ...

The Family Anticipazioni 15 aprile 2025: Tolga muore. Ecco chi lo uccide...

Riporta msn.com: Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 aprile 2025 alle 16:40, Ilyas gli ordina di sbarazzarsene, e Cihan dà una ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Daydreamer anticipazioni di oggi 12 febbraio : Sanem è confusio

Non c'è pace per la coppia Can Divit e Sanem. Diventa sempre più duro e intransigente mentre lei cerca di spiegargli il significato di fiducia che è alla base di ogni relazione.