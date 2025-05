The Family 15 maggio 2025 | Nedret Aslan e Devin tra minacce regole e battaglie per custodia

Nel prossimo episodio di "The Family", in onda il 15 maggio 2025 su Canale 5, le dinamiche familiari si infiammano. Nedret Aslan e Devin si trovano in un drammatico conflitto tra minacce e battaglie legali per la custodia. Scontri accesi metteranno alla prova le relazioni, trasformando ogni scelta in una questione di vita o di morte.

Nel prossimo episodio di The Family, in onda il 15 maggio 2025 su Canale 5, si assiste a tensioni che coinvolgono diversi personaggi, con scontri che metteranno a dura prova le relazioni all'interno della famiglia. La puntata prevede momenti estremi, dove ogni azione si trasforma in uno spunto per sviluppi drammatici e colpi di scena.

The Family Anticipazioni 15 maggio 2025: Aslan aggredisce Ilkay, poi ferisce Devin!

Riporta msn.com: Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 15 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Aslan assale Ilkay. Poco dopo, sempre furibondo, ha un'uscita infelice che ferisce i sentimenti di Devin ...

The Family Anticipazioni Puntate dal 19 al 23 maggio 2025: Devin scopre che suo padre trama con Hulya alle sue spalle!

Riporta msn.com: Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di questa soap opera turca con il bel Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 19 al 23 maggio 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.15 circ ...

The Family: anticipazioni giovedì 15 maggio! Aslan ferisce Devin

Da serial.everyeye.it: Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di The Family 2 di giovedì 15 maggio, in onda come di consueto, su Canale 5 ...

