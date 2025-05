the cage venerdì 16 maggio la reunion dei walrus

Il 16 maggio, il palco del The Cage ospiterà una serata imperdibile: la reunion dei Walrus, insieme al Maestro Pellegrini e al duo Giorgio Mannucci e Valeria Caliandro. The Walrus Night promette di fondere passato e presente, con una scaletta che celebra storie e melodie, regalando emozioni uniche a tutti i fan della musica.

