the cage sabato 17 maggio la finale di emergenza festival

Sabato 17 maggio, al The Cage, si svolgerà la finale della trentaduesima edizione di Emergenza Festival. Questo contest mondiale, attivo dal 1992, offre agli artisti emergenti l'opportunità di esibirsi live in locali di prestigio, con la possibilità di vincere numerosi premi e avviare una carriera nel panorama musicale internazionale. Non perdere questo evento imperdibile!

Sabato 17 maggio, al The Cage, appuntamento con la finale della trentaduesima edizione di Emergenza Festival, il contest mondiale organizzato da Emergenza Live Music che dal 1992 offre agli artisti emergenti l'opportunità di suonare dal vivo nei locali di tutto il mondo e vincere una vera e propria carriera nel panorama musicale internazionale.

