The Bear quarta stagione | binge-watching su Disney crescita e nuove sfide al ristorante

La quarta stagione di "The Bear" debutta il 26 giugno 2025 su Disney, portando gli spettatori nel vivo di nuove sfide e opportunità al ristorante. Dopo il successo della seconda stagione, premiata con 11 Emmy Awards, i protagonisti affronteranno una crescita personale e professionale, promettendo emozioni e colpi di scena che incanteranno nuovamente il pubblico.

La quarta stagione di The Bear è pronta a fare il suo ingresso sugli schermi italiani: il 26 giugno 2025, in esclusiva su Disney, si aprirà un nuovo capitolo di una serie che ha saputo incantare pubblico e critica, grazie anche ai ben 11 Emmy Awards raccolti durante la seconda stagione. L'attenzione dei fan è

