The Android Show | I O Edition | ecco in breve tutti gli annunci fatti ieri

Benvenuti all'anteprima del Google I/O 2025! Durante il The Android Show speciale, il team di Android ha svelato numerose novità entusiasmanti. Scopriamo insieme i principali annunci che segneranno il futuro della piattaforma. Ecco un breve recap di quanto presentato ieri.

Al The Android Show speciale in ottica del Google IO 2025, il team di Android ha mostrato tante novità che vedremo prossimamente. Eccone il recap.

