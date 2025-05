Tg Sport – 14 5 2025

TG Sport – 14 maggio 2025. ROMA (ITALPRESS) – In questo appuntamento sportivo: la storica retrocessione della Sampdoria in Serie C, la lotta avvincente in Serie A a pochi passi dalla conclusione, l'avvio promettente di Bologna nella post-season di basket, e Sinner pronto a brillare, mentre Paolini firma una rimonta spettacolare. Spoiler anche sul Milan!

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Incubo Sampdoria, per la prima volta nella storia retrocede in Serie C – Serie A, a due giornate dalla fine ancora tutto aperto – Serie A di Basket, Bologna inizia in testa la post-season – Sinner è già in forma per vincere, Paolini rimonta strepitosa – Milan e Bologna al Quirinale, Mattarella “Richiamare il rispetto reciproco” gmgtr Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Tg Sport – 14/5/2025

