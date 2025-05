Tg News – 14 5 2025

TG News - 14 maggio 2025. ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione, l'attenzione si concentra sull'omicidio di Garlasco con un blitz nelle abitazioni di Sempio e dei suoi genitori. Meloni espone la posizione italiana su Israele, mentre Draghi e Mattarella criticano l'UE riguardo ai dazi. In Ucraina, la Russia tace sulle delegazioni per Istanbul e si discute il controverso rapporto su De Maria.

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Omicidio Garlasco, blitz a casa di Sempio e dei genitori – Meloni: “Non condividiamo recenti proposte Israele” – Draghi e Mattarella sferzano l’Ue sui dazi – Ucraina, la Russia non annuncia ancora chi andrà a Istanbul – Il rapporto su De Maria: “Persona equilibrata” – Arrestato parroco nel Bresciano, sul telefono foto pedopornografiche – Papa Leone XIV riceve Sinner in Vaticano – The New Yorker, a NY in mostra le copertine degli artisti italiani – Previsioni 3B Meteo 15 Maggio azn Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Tg News – 14/5/2025

