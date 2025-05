tg economia – 14 5 2025

Nel TG Economia del 14 maggio 2025, affrontiamo temi cruciali come le opportunità di lavoro nel settore della robotica e meccatronica, l'aumento degli utili di Italgas e l'elezione di Ciocca a presidente. Inoltre, analizziamo il significativo investimento di 250 milioni di euro per il nuovo Terminal 3 dell'Aeroporto di Fiumicino e le novità sul concordato preventivo biennale.

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Lavoro, da robotica e meccatronica le maggiori opportunità – Italgas, utili in crescita nel 2024. Ciocca eletto presidente – Aeroporto di Fiumicino, investimento da 250 mln per il nuovo Terminal 3 – Fisco, le novità sul concordato preventivo biennale fscgtr Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it