Teverola la ‘Boxing Improta’ vince sette titoli al ‘GIAKAM Italia 2025’

La Boxing Improta di Teverola è andata in trasferta in Puglia, a Taviano ( Lecce ), per partecipare ai Campionati Italiani di kickboxing svoltisi presso il Palasport "William Ingrosso". Il team teverolese ha portato a casa sette cinture di campione italiano. A conquistarle sono stati: Davide De Rosa, Francesco Graziano, Emanuela De Floris, Raffaele Maiello, Carmine Di Franco, Francesco De Floris e Gennaro Boccino. Medaglia d'argento a Vincenzo Martino, Teresa Verolla e Nicola Vincoli. " Nonostante l'assenza di alcuni atleti punta – commentano i componenti dello staff del Maestro Improta -, abbiamo confermato di essere una squadra vincente. Ringraziamo i nostri atleti che, come sempre, si sono dimostrati garanzia per il podio".