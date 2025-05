Testa di… Non sei un uomo Isola dei Famosi rissa tra i naufraghi e lui non ne esce bene

Nell'Isola dei Famosi, le tensioni tra i naufraghi raggiungono nuovi picchi. Il gruppo dei Giovani, particolarmente turbolento, si scontrano in accese risse. A Playa Uva, l'atmosfera si fa insostenibile, con alleanze fragili e battibecchi incessanti. È proprio da questo contesto che emerge una nuova e clamorosa esplosione di tensione che coinvolge uno dei protagonisti.

A l’ Isola dei Famosi la tensione cresce giorno dopo giorno, e il gruppo dei Giovani si conferma il più turbolento. A Playa Uva, l’armonia sembra un miraggio: tra discussioni, alleanze fragili e accuse reciproche, il clima resta rovente. Proprio da questo gruppo è arrivata una nuova esplosione di tensione, documentata nel daytime del sesto giorno, girato poco prima della seconda puntata. Ma le immagini sono uscite solamente ora. I protagonisti di questa accesa lite sono Lorenzo Tano, Spadino, Teresanna Pugliese, Leonardo Brum e Angelo Famao. Ad accendere la miccia è stato, a sorpresa, Lorenzo, figlio di Rocco Siffredi, poi eliminato nel corso della puntata. Durante una conversazione, ha riferito ad Angelo e Leonardo che Spadino avrebbe parlato male di loro alle loro spalle. La reazione non si è fatta attendere: i due si sono subito diretti da Spadino per un confronto diretto. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elisa Isoardi piange all’Isola dei Famosi: Non succederà più!

L'Isola dei Famosi è un reality che mette alla prova i naufraghi. E non solo fisicamente. Lo sa bene Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi ha avuto un forte esaurimento emotivo: è scoppiata a piange re e ha mostrato così il suo lato fragile, tenero e malinconico che ovviamente non era mai emerso in tv.