Il governo italiano si prepara a impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge trentina che consente il terzo mandato al presidente della provincia, generando tensioni con la Lega. Mercoledì pomeriggio, il Consiglio dei ministri affronterà questa controversia, evidenziando il conflitto tra le aspirazioni locali e le direttive nazionali.

Il Consiglio dei ministri mercoledì pomeriggio impugnerà di fronte alla Corte Costituzionale la legge che consente il terzo mandato al presidente della provincia di Trento, dicono due fonti di governo a conoscenza della questione. La norma è stata approvata dal consiglio provinciale il 9 aprile scorso dando la possibilità al leghista Maurizio Fugatti di ricandidarsi anche per un terzo mandato e c’è tempo fino a domenica per impugnarla di fronte alla Consulta come già successo con la Campania. Una decisione che in queste ore sta provocando uno scontro nel governo di Giorgia Meloni perché la Lega è contraria a impugnare la legge trentina. Con un cortocircuito evidente visto che a dover promuovere l’impugnazione sarà formalmente il ministro degli Affari Regionali del Carroccio Roberto Calderoli, contrario alla decisione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terzo mandato, il governo impugna la legge trentina per bloccare Fugatti (e poi Fedriga): scontro con la Lega

