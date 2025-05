Terziario donna Imprenditrici a confronto

Si è conclusa con successo a Montevarchi, presso Palazzo del Podestà, la convention nazionale "Economia in movimento: i confini del futuro" di Terziario Donna Confcommercio. Durante tre intensi giorni, imprenditrici da tutta Italia hanno confrontato esperienze e strategie per affrontare i rapidi cambiamenti geopolitici e il loro impatto sull'economia contemporanea.

Una convention di livello nazionale a Montevarchi. Si è conclusa ieri a Palazzo del Podestà la tre giorni di Terziario Donna Confcommercio dal titolo " Economia in movimento: i confini del futuro ", un focus dedicato ai repentini cambiamenti geopolitici in atto e all’impatto di questi sull’economia e sulla società. L’evento, organizzato nell’ambito di TDLAB 2025, ha visto la partecipazione di oltre 100 imprenditrici provenienti da tutta Italia. La Convention rappresenta l’appuntamento annuale di riferimento per il Gruppo Terziario Donna, che all’interno di Confcommercio dà voce a oltre 250mila imprenditrici dei settori commercio, turismo, servizi e professioni. Si sono svolti seminari, tavole rotonde e momenti di networking, con la partecipazione della presidente nazionale Anna Lapini, imprenditrice aretina, e una delegazione di vertici Confcommercio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terziario donna. Imprenditrici a confronto

Le donne imprenditrici di Confcommercio si confrontano sull'economia del futuro

Riporta lanazione.it: Il Gruppo Terziario Donna Confcommercio rappresenta oltre 250.000 imprenditrici, lavoratrici autonome e professioniste del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni. Il Gruppo oltre alla ...

Montevarchi: Le donne imprenditrici di confcommercio si confrontano sull’economia del futuro

Secondo valdarnopost.it: “Economia in movimento: i confini del futuro” è il titolo della Convention nazionale di Terziario Donna Confcommercio che si terrà dal 12 al 13 maggio, a Montevarchi, nello storico Palazzo del Podestà ...

Confcommercio Verona: Roberta Girelli ancora alla guida di Terziario Donna

Lo riporta veronaoggi.it: Roberta Girelli è stata riconfermata alla guida di Terziario Donna Confcommercio Verona con un direttivo al femminile ...

