Terza Categoria Real Sassoferrato ad un passo dal titolo | il racconto della 28^giornata

Nella 28ª giornata del campionato di terza categoria, il Real Sassoferrato è a un passo dal titolo, mentre i Sentinati pareggiano 1-1 contro il Largo Europa ma guadagnano posizioni in classifica. L'Apiro subisce una pesante battuta d'arresto, la Valle Del Giano conquista i playoff, e nel derby l'Albacina festeggia una vittoria fondamentale.

I sentinati si fermano sull'1-1 contro il Largo Europa ma allungano in classifica, l'Apiro cade contro l'Atletico e viene penalizzato di 4 punti, la Valle Del Giano batte la Spes e si assicura i playoff, l'Albacina vince il derby, la Cameratese ferma il Maiolati Pianello, Junior Osimana e Junior Jesina pareggiano e la Serra Volante espugna il Comunale; nel girone E l'AC Appignano batte la Robur Macerata e si porta ad un passo dai matematici playoff. VALLESINA, 14 MAGGIO 2025-Giorni accesissimi per il campionato di Terza Categoria, che nello scorso fine settimana ha completato la sua ventottesima giornata. Un turno pieno di risvolti importanti, dentro e fuori dal campo, che possono aver già deciso la lotta al titolo, decretando con due giornate d'anticipo la squadra campione, e rendono ancora più intrigante la corsa ai playoff in questo finale di stagione.