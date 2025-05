Terrorizza i genitori aggredisce il padre e ferisce i poliziotti

Un episodio di violenza ha scosso Foligno, dove un 20enne ha terrorizzato i genitori, aggredendo il padre e ferendo gli agenti di polizia intervenuti. Per fermarlo, è stato necessario l'uso dello spray al peperoncino. Il giovane è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Terrorizza i genitori, aggredisce il padre e ferisce i poliziotti. Per bloccarlo è stato necessario lo spray al peperoncino. È successo a Foligno dove la polizia ha arrestato un 20enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane è stato anche denunciato maltrattamenti in famiglia.

Aggredisce i genitori e tenta di strozzare la madre, arrestato

Gli agenti della Squadra volante della Questura di Catanzaro hanno arrestato in quasi flagranza di reato un giovane per maltrattamenti in famiglia.

Nicolò Borghini aggredisce i genitori e il padre lo uccide a fucilate: aveva 34 anni. La lite, la madre chiusa in una stanza, l'omicidio: cosa è successo

Ho visto più volte un papà preoccupato per il figlio, un padre molto attento rispetto a tanti altri genitori. Sono stato estremamente colpito dal gesto, conoscendo il padre e il suo amore per il

Aggredisce violentemente madre e padre, giovane arrestato a Catanzaro

La squadra volante della polizia lo ha bloccato al culmine di una lite originata da futili motivi. Ora è in carcere

