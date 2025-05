Terribile scontro con il palo grave attaccante della Premier League | è in coma

Un grave incidente ha colpito il mondo del calcio: Taiwo Awoniyi, attaccante del Nottingham Forest, è attualmente in coma farmacologico dopo un terribile scontro con un palo. Tifosi e appassionati sono in ansia per le sue condizioni di salute, mentre i medici lavorano per garantirne la convalescenza. La comunità calcistica si stringe attorno a lui in questo momento difficile.

I tifosi del Nottingham Forest e gli appassionati di calcio sono in apprensione per le condizioni di salute di Taiwo Awoniyi. L'attaccante ivoriano, che milita nel club della Premier League inglese, al momento è in coma farmacologico, uno stato indotto dai medici per favorire la convalescenza. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Terribile scontro con il palo, grave attaccante della Premier League: è in coma

Su questo argomento da altre fonti

Terribile scontro con il palo, grave attaccante della Premier League: è in coma

Segnala today.it: Il calciatore del Nottingham Forest Taiwo Awoniyi ha riportato una grave lesione addominale dopo l'incidente avvenuto nei minuti finali del match contro il Leicester: secondo i media britannici avrebb ...

Come sta la bimba di 6 anni rimasta gravemente ferita nel terribile schianto frontale a Roma

Da fanpage.it: Un terribile scontro frontale è avvenuto nel tardo pomeriggio ... Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la piccola ha subito un grave trauma della strada cranico e toracico, riportando fratture ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

FIFA 23 - votazioni squadra stagione della Premier League

La votazione per la Squadra della stagione della Premier League si terrà oggi e vogliamo che tu dica la tua! Come l'anno scorso, la votazione sarà ospitata su EA.