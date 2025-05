Terremoto nell' Egeo al largo di Creta di magnitudo 5 9 ipocentro a 84 km | è stato sentito anche in Israele

Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito il Mar Egeo meridionale, con un ipocentro a 84 km di profondità. Il forte sisma è stato avvertito anche in Israele e in alcune regioni del Sud Italia, suscitando preoccupazione tra la popolazione locale. Le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali danni e reperire aggiornamenti.

