Terremoto nei Campi Flegrei il giorno dopo la grande paura

Un giorno dopo la grande paura, i Campi Flegrei continuano a tremare. Ieri sono state registrate 49 scosse, segno di uno sciame sismico che, sebbene terminato, ha lasciato un clima di apprensione tra la popolazione. Marco Bergamaschi ci racconta i momenti di paura vissuti e le reazioni dei cittadini.

49 le scosse registrate ieri nei Campi flegrei. Lo sciame sismico è chiuso, ma resta la paura. Servizio di Marco Bergamaschi Terremoto nei Campi Flegrei, il giorno dopo la grande paura TG2000.

Campi Flegrei, la situazione dopo il terremoto 4.4: Ciciliano “Fateci controllare le case, anche le abusive”

Lo riporta fanpage.it: Dopo l'ennesimo intenso sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei nuovi controlli e richiesta di allargare la mappa delle aree a rischio ...

Terremoto Campi Flegrei, come è trascorsa la notte

Riporta italiaoggi.it: Un paio di scosse nella notte intorno a magnitudo 1.0 e la paura che non è mai andata via dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 del giorno precedente legato al fenomeno bradisismico. Tutto somm ...

IL DIARIO, dal terremoto ai Campi Flegrei all’incontro tra ucraini e russi in Turchia. Ecco le notizie del giorno

Riporta blitzquotidiano.it: IL DIARIO, dal terremoto ai Campi Flegrei all'incontro tra ucraini e russi in Turchia. Ecco le notizie del giorno ...

Napoli: Terremoto Oggi 20 Dicembre Campi Flegrei Due Scosse avvertite nella notte

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.