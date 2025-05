Terremoto Milan dopo la Finale | Si ritira

Dopo la deludente sconfitta contro il Bologna all'Olimpico, la casa rossonera vive un vero e proprio terremoto. La Supercoppa vinta contro l'Inter sembra un ricordo lontano, e ora il Milan si trova a dover affrontare una stagione deludente. I tifosi attendono un miracolo per risollevare le sorti della propria squadra.

