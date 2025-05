Terremoto in Myanmar in un video lo scivolamento della faglia

Il 28 marzo 2025, un devastante terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar, e una telecamera di sicurezza ha catturato il momento critico dello scivolamento della faglia. Le immagini rivelano la frattura superficiale della faglia di Sagaing, evidenziando la potenza e il dramma di questo evento sismico che ha segnato la regione.

Una telecamera di sicurezza ha ripreso il momento esatto in cui il terreno si rompe e scivola lungo la faglia durante il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar il 28 marzo 2025. Le immagini mostrano chiaramente la frattura superficiale della faglia di Sagaing, la struttura responsabile del sisma, uno dei più forti mai registrati nel Paese, che ha causato oltre 5mila morti e gravi danni. Il video è un documento raro: consente di osservare il movimento improvviso del suolo all'epicentro, offrendo una testimonianza diretta del processo di rottura lungo la faglia che attraversa il Myanmar da nord a sud. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Terremoto in Myanmar, in un video lo scivolamento della faglia

