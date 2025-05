Terremoto in Grecia scossa di magnitudo 6 al largo di Creta

Nelle prime ore della notte, un terremoto di magnitudo 6 ha colpito al largo di Creta, in Grecia. Le autorità hanno emesso un'allerta tsunami come misura precauzionale, invitando gli abitanti delle isole vicine, tra cui Rodi e Karpathos, a evacuare immediatamente le aree costiere. La situazione è in continuo sviluppo e le autorità stanno monitorando attentamente.

(Adnkronos) – Un'allerta tsunami, come misura precauzionale, è stata diramata nelle scorse ore in Grecia dopo un terremoto di magnitudo 6 sulla scala Richter registrato nella notte tra le isole di Kasos e Creta. Agli abitanti di Rodi, Karpathos e Kasos è stato chiesto di "allontanarsi immediatamente dalla costa" e di "seguire le istruzioni delle

