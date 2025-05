Un forte terremoto di magnitudo 6 ha colpito il mare al largo di Creta, in Grecia, provocando un'allerta tsunami. Le autorità hanno esortato gli abitanti delle isole circostanti a evacuare tempestivamente le zone a rischio. La scossa, avvenuta tra Kasos e Creta, ha generato preoccupazione tra la popolazione locale e i turisti.

(Adnkronos) – Un'allerta tsunami, come misura precauzionale, è stata diramata nelle scorse ore in Grecia dopo un terremoto di magnitudo 6 sulla scala Richter registrato nella notte tra le isole di Kasos e Creta. Agli abitanti di Rodi, Karpathos e Kasos è stato chiesto di "allontanarsi immediatamente dalla costa" e di "seguire le istruzioni delle . L'articolo Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 6 al largo di Creta proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su .com