Terremoto Grecia scossa di magnitudo 5 9 al largo di Creta | allerta tsunami Avvertita anche in Sicilia Puglia e Calabria

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito il Mar Egeo meridionale, al largo di Creta, all'1:51 ora locale. L'evento sismico ha attivato un’allerta tsunami, con avvisi percepiti anche in Sicilia, Puglia e Calabria. La situazione è in fase di monitoraggio mentre si valutano eventuali danni e conseguenze per le comunità colpite.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata all'1:51 ora locale (00:51 in Italia) nel Mar Egeo meridionale, al largo dell'isola greca di Creta.

Forte terremoto a Creta, magnitudo 5,9: la scossa avvertita fino in Italia

Un forte terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la Grecia all'1:51 ora locale (00:51 in Italia), al largo del Mar Egeo meridionale

Terremoto in Grecia nel Mar Egeo, forte scossa di magnitudo 5.9: «Avvertita anche nel Sud Italia»

Un forte terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la Grecia nelle prime ore di oggi, mercoledì 14 maggio, al largo del Mar Egeo meridionale. Lo ha riferito l'US Geological Survey (USGS).

Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 6 al largo di Creta

Un'allerta tsunami, come misura precauzionale, è stata diramata nelle scorse ore

