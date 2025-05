Nella notte tra lunedì e martedì, un terremoto di magnitudo 5.9 ha scosso il Mediterraneo, avvertito anche nel sud Italia. La forte scossa, registrata alle 00:51 ora italiana, ha riacceso le preoccupazioni in un'area vulnerabile a eventi sismici, allarmando i residenti e le autorità locali. Il monitoraggio continua per valutare i danni e la sicurezza.

Un nuovo terremoto scuote il Mediterraneo, riaccendendo le preoccupazioni in un’area già soggetta a frequenti attività sismiche. Nella notte tra lunedì e martedì, alle 00:51 ora italiana (01:51 locali), una forte scossa di magnitudo 5.9 ha colpito la regione, propagandosi in diversi Paesi. Terremoto, forte scossa di magnitudo 5.9 nella notte: avvertita anche nel sud Italia. L’epicentro del terremoto è stato individuato a largo dell’isola di Kasos, nei pressi di Creta, con una profondità di circa 84 chilometri. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e il servizio geologico statunitense (USGS), la profondità dell’ipocentro ha amplificato la portata della scossa, rendendola percepibile anche a lunga distanza. Il sisma è stato avvertito chiaramente in Grecia e in Paesi come Israele, Giordania, Libano ed Egitto. 🔗Leggi su Tvzap.it