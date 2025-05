Terremoto di magnitudo 6 tra Kasos e Creta | scatta l’allerta tsunami

Nella notte, un forte terremoto di magnitudo 6 ha colpito l'area tra le isole di Kasos e Creta, suscitando preoccupazione nelle autorità greche. In risposta, è stata emessa un'allerta tsunami, con inviti ai residenti a seguire le istruzioni di sicurezza. La situazione è monitorata attentamente mentre le scosse continuano a far tremare la regione.

Scossa nella notte, autorità greche in allerta. Un terremoto di magnitudo 6 sulla scala Richter ha colpito nella notte la zona compresa tra le isole di Kasos e Creta. In via precauzionale, le autorità greche hanno diramato un'allerta tsunami, invitando la popolazione a seguire scrupolosamente le indicazioni di sicurezza. Popolazione invitata ad allontanarsi dalla costa. Gli abitanti delle isole di Rodi, Karpathos e Kasos sono stati invitati ad allontanarsi immediatamente dalle aree costiere e a seguire le istruzioni fornite dalle autorità locali. A riportarlo è stata la televisione greca Ert, che ha seguito da vicino l'evolversi della situazione. Epicentro al largo di Kasos, nessun danno segnalato. Secondo i dati dell' Istituto di Geodinamica di Atene, il sisma è stato localizzato a 19 chilometri a sud-ovest di Kasos, a una profondità di 62,5 chilometri.